قاد النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على جاره مانشستر يونايتد في «ديربي مانشستر» بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد إحرازه هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.شهد اللقاء سيطرة مبكرة من مانشستر سيتي الذي تمكن من هز شباك جاره بعد مرور 18 دقيقة فقط، بعد أن لعب جيريمي دوكو كرة عرضية عالية حولها فيل فودين برأسه داخل الشباك هدفاً أول للسيتي (د:18)، وفي الشوط الثاني تألق الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند بإحرازه هدفين، جاء الهدف الأول بصناعة من اللاعب جيريمي دوكو مجدداً الذي لعب كرة قصيرة من بين ثلاثة مدافعين ليكسر هالاند مصيدة التسلل ويلعبها في المرمى هدفاً ثانياً للسيتي (د:53)، وبعدها بدقيقة واحدة فقط كاد هالاند يحرز هدفاً آخر بعد أن تجاوز الحارس ألتاي بايندير وسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم، ومن تمريرة من برناردو سيلفا من منتصف ملعب فريقه انطلق هالاند بالكرة من منتصف الملعب ليواجه الحارس ويسددها في المرمى هدفاً شخصياً ثانياً وثالثاً لفريقه (د:68)، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق السيتي فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة محتلاً المركز الثامن، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه أرسنال، فيما تلقى مانشستر يونايتد الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ14، وسيواجه في الجولة القادمة ضيفه تشيلسي.