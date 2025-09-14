في ليلة وضحاها أصبح عدد من اللاعبين المحترفين بلا أندية ولا حتى عقود احترافية بعد أن تخلت أنديتهم عن خدماتهم بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعباً بدلاً من العدد السابق 30 لاعباً، مع مراعاة أحقية كل نادٍ من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، بدءاً من الموسم الرياضي 2024-2025، وفقاً للاشتراطات التالية:1ـ ثمانية لاعبين غير سعوديين، دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.2ـ لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.3- استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.4ـ يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى، إضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية (وتُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إذ يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).وأتى القرار بعد التنسيق مع إستراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، إضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.ورغم أن سوق الانتقالات الصيفية لموسم2025، لم يكن مليئًا بالمفاجآت، ولكن المفاجأة فيه كانت غياب العديد من أسماء اللاعبين المميزين عن الظهور في دوري روشن هذا الموسم، منتظرين عروضا قد تصلهم خلال الفترة القادمة مستغلين بنداً في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي يُتيح التعاقد مع أي لاعب حر بعيدًا عن مواعيد فترات الانتقالات المعروفة.فالثنائي عبد الله المعيوف، ونواف العابد على رأس تلك المجموعة من اللاعبين غير المرتبطين بأي نادٍ حاليًا، والمثير للدهشة أن الثنائي يمتلكان خبرة كبيرة وقد سبق لهما تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم وعدد من البطولات الأخرى.فـ«المعيوف» دخل في مرحلة من عدم الاستقرار بعد رحيله عن الهلال صيف 2023، حيث لعب موسمًا للاتحاد ومثله للشباب، وقد انتهى عقده مع الأخير هذا الصيف ولم يُجدد، فيما مازال يبحث نواف العابد عن فرصة جديدة وإن كانت تبدو صعبة في دوري روشن بعد نهاية عقده مع فريق الرياض، فأصبح مستقبل اللاعبين معلق حاليًا بين إعلان الاعتزال أو الانسحاب بهدوء من المستطيل الأخضر، ولا الانضمام لأحد أندية دوري يلو، لأن فرصة التواجد في دوري روشن هذا الموسم أقرب للمستحيل.وبين خيار الاعتزال بهدوء أو الانتقال إلى أحد أندية دوري يلو، يظل مستقبل الثنائي الغامض معلّقًا حتى إشعار آخر.كما دخل المدافع محمد آل فتيل موسم 2025-2026 دون فريق، في وضع غير متوقع للاعب مثله ارتبط اسمه بعدة أندية عقب نهاية عقده مع النصر.وعلى الرغم من رغبة النصر في استمراره وتقديم عرض رسمي لتجديد عقده، رفض آل فتيل العرض لعدم رضاه عن قيمته المالية. ومنذ ذلك الحين، طُرح اسمه للانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزها الشباب، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة حتى إغلاق سوق الانتقالات.آل فتيل يملك خيار الانضمام إلى الدرعية في دوري الدرجة الأولى، مع بقاء فرصة اللعب في دوري روشن قائمة، خصوصًا مع حاجة عدد من الأندية إلى مدافع سعودي بخبرته.ومن اللاعبين التي ضمتهم القائمة أسماء بارزة، على رأسهم نوح الموسى نجم وسط الأهلي السابق، وسامي خيبري قائد الفيحاء الذي قاد فريقه للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال في موسم 2021-2022، كما ضمت القائمة كذلك محمد الفهيد، أحد أبرز رموز الفتح وصاحب الإنجاز التاريخي بتحقيق الدوري موسم 2012-2013 وكأس السوبر 2014، كما يتواجد في القائمة كل من: عوض خميس، طارق عبدالله، عبدالله حسون، وخالد كعبي.