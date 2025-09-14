قسا فريق العلا على نظيره الوحدة بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري يلو للموسم الحالي. الهزيمة الثقيلة اعتبرتها جماهير الوحدة بمثابة جرس إنذار مبكر بعدم التفريط في نقاط المباريات القادمة، وتحديداً أمام المنافسين على الصعود على أرضهم، ولهم في الموسم الماضي تجارب مريرة حينما تعرض الفريق للهزائم على أرضه من المنافسين على مقاعد البقاء، ووضع عشاقه في حرج في نهاية الموسم.وقال مساعد السلمي، وحسن الحربي، وهشام الصاعدي، وبندر المقاطي إننا لم نتوقع هزيمة الفريق الوحداوي من نظيره العلا على أرضه في دوري يلو بهذه النتيجة الثقيلة، ومع الأسف فريقنا لم يقدم المستوى المأمول، ولا بد للجهاز الفني والإداري أن يعمل من الآن على تصحيح المسار الفني قبل مواجهة نادي جدة الأسبوع القادم؛ لأنه في حالة تعرضنا لهزيمة ثانية ربما نتلقى الهزيمة الثالثة على أرضنا أمام الدرعية في الجولة الثالثة وندخل في دوامة لا نعرف كيف نخرج منها؛ لذلك يجب العمل على تصحيح الأخطاء؛ لتحقيق الانتصار في مواجهة جدة القادمة.من جانبه قال عضو لجنة رابطة مشجعي الوحدة فيصل الحازمي إن غياب الرابطة عن أول مباراة قرار اتخذ منذ منتصف الدور الثاني من دوري روشن للمحترفين من الموسم الماضي، إذ طالبنا بتصحيح مسار الفريق فنياً من الدور الأول، ولم يحدث ذلك، وبالتالي آلت الأمور إلى الهبوط، وأعتقد أن الهزيمة من العلا بخماسية تعيدنا مرة أخرى إلى مطالبنا في الموسم الماضي بجلب لاعبين مؤثرين فنياً وفرملة الهزائم من بداية الموسم حتى لا نندم نهاية دوري يلو.من جهة أخرى حضر مباراة الوحدة أمام العلا، التي أقيمت على ملعب الشرائع السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري يلو، 180 مشجعاً فقط.