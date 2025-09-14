أهدر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ركلة جزاء سددها بغرابة، ليساهم في خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت إف سي 0-3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «بنك أوف أمريكا» فجر اليوم الأحد. وفرض الألماني توماس مولر نفسه نجما لفريقه فانكوفر بتسجيله ثلاثية وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0، فيما قاد الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون فريقه لوس أنجلوس إف سي للفوز على سان خوسيه بنتيجة 4-2، وجاءت هذه اللقاءات الثلاثة ضمن لقاءات الدوري الأمريكي لكرة القدم.فعلى ملعب «بنك أوف أمريكا»، حصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء انبرى لها ميسي (38 عاما) بطريقة بانينكا، إلّا أن الحارس الكرواتي كريستيان كافلينا التقطها بسهولة، قبل أن ينتصر فريقه بثلاثية نظيفة.ولعب إنتر ميامي الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس (79)، من دون مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريس الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة ثلاث مباريات بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأمريكية-المكسيكية في نهاية أغسطس.وقال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة «أنا قلق بالتأكيد فقد خسرنا بنتيجة 0-3، لقد كنا نأمل في تقديم أداء جيد ومباراة جيدة بعد خسارة كأس الرابطتين، ولم تكن الليلة التي تمنيناها وسنحاول التعافي سريعا».وانتصر فريق فانكوفر على مضيفه فيلادلفيا بسباعية نظيفة كان للمخضرم مولر (36 عاما) الذي انضم إلى الفريق الشهر الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع بايرن ميونيخ، حصة الأسد منها بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 30 و45+1 من ركلتي جزاء و88، وأضاف الأوروغوياني ماتياس لابوردا (18) والغاني إيمانويل سابي (24 و61) والبديل الكندي راين إيلومي (80) أهداف فانكوفر.كما تألق الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون القادم حديثا من توتنهام الإنجليزي، فافتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى لصالح فريقه لوس أنجلوس إف سي، وأحرز زميله دينيس بوانجا ثلاثة أهداف (هاتريك 9، 12، 87) لينتصر لوس أنجلوس على مضيفه سان خوسيه بنتيجة 4-2.