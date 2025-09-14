يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره فريق السد القطري عند تمام الساعة 9:15 غداً (الاثنين)، على استاد الزوراء في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.ويدخل فريق الشرطة المباراة وهو يفتقد للمباريات التنافسية، إذ إنه لم يبدأ بعد موسمه في الدوري العراقي، بينما يدخل فريق السد، بطل قطر، اللقاء متسلحاً بخوض عدة مباريات تنافسية مسبقاً.وقد عاش الفريقان ظروفاً متباينة في النسخة الماضية من البطولة القارية، حيث توقفت مسيرة الشرطة عند مرحلة الدوري، في حين بلغ السد الدور ربع النهائي.وستكون هذه المواجهة الأولى بين الطرفين، مع رغبة كل منهما في بداية قوية لا سيما فريق الشرطة الذي لم يسبق له الفوز في أي مباراة افتتاحية بدوري أبطال آسيا، بينما يعاني السد بطل نسخة 2011 من سلسلة سلبية بعدم الفوز في آخر ست مباريات افتتاحية له.وكان الشرطة اكتفى في الموسم الماضي بانتصار وحيد أنهاه في المركز الـ11 بمرحلة الدوري، في حين يدخل السد المواجهة بثقة أكبر بعدما كسر صياماً استمر ثلاث نسخ ببلوغه الأدوار الإقصائية الموسم الماضي.وسيعول السد كثيراً على نجمه المتألق أكرم عفيف، الذي ساهم في تسجيل وصناعة الأهداف خلال آخر خمس مباريات له في دوري أبطال آسيا للنخبة، لقيادة الفريق نحو حصد النقاط.وتقام الجولة الثانية من منافسات الغرب يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، حيث يلتقي يوم 29 سبتمبر ناساف الأوزبكي مع الهلال السعودي، في قرشي الأوزبكية، وتراكتور الإيراني يستضيف الوحدة الإماراتي في تبريز، والغرافة مع الشرطة في الدوحة، والدحيل مع الأهلي السعودي في الدوحة، ويوم 30 سبتمبر السد مع الشارقة في الدوحة، ويستضيف الاتحاد السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي في جدة.ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية في أبريل.