أشاد بالمهاجم نونيز.. إنزاغي لـ«عكاظ»: القادسية استغل فرصتين وتمكن من التسجيل

أشاد مدرب الهلال سيموني إنزاغي بمهاجم فريقه نونيز وبالمستوى الذي قدمه أمام القادسية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى بالتعادل الإيجابي (2-2). وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي لـ«عكاظ» عقب المواجهة: «نونيز قدّم مباراة جيدة، ونجح في تهديد مرمى القادسية، لكن الحارس كان حاضراً ببراعة وأنقذ أكثر من فرصة خطيرة».وأضاف مدرب الهلال: «المباراة تمت بشكل جيد، وكنا الطرف الأفضل، المنافس يملك عناصر جيدة استغلوا فرصتين وتمكنوا من التسجيل»، مبدياً انزعاجه من ضياع النقاط رغم الأداء الجيد، قائلاً: «كنا جيدين من ناحية الأداء وخلق الفرص، والمزعج أننا لم نتمكن من الفوز. لقد حققنا أموراً كثيرة في المباراة وكنا نستحق الانتصار، ولو لم نكن قادرين على خلق الفرص لكان الأمر مقلقاً، لكننا فعلنا ذلك بكثرة ولم نستغلها»، وتابع: «عملي كمدرب يتمثل في مساعدة اللاعبين على صناعة الفرص وتسجيلها، لكن يجب ألا ننسى أن لدينا لاعبين دوليين عادوا من مشاركات طويلة مع منتخباتهم، وهذا يؤثر على جاهزيتهم البدنية».وأكد إنزاغي أن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجراها قرب النهاية بإخراج الظهيرين هيرنانديز وكانسيلو جاءت بحكم عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبيهما، والأفضل الحفاظ عليهما بدنياً وعدم المجازفة ببقائهما.وختم المدرب حديثه بالتأكيد على ثقته في إمكانات الهلال، قائلاً: «أنا مطمئن من مستوى الفريق، وسنعمل على استثمار الكم الكبير من الفرص التي نصنعها لتحقيق الانتصارات القادمة».