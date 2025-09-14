مدرب القادسية: ضغطنا الهلال وسجلنا هدفين.. والتعادل أمر مقبول

أكد مدرب القادسية خوسيه غونزاليس، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الهلال في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، مشيراً إلى أن التعادل أمام فريق بحجم الهلال يعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي مر بها فريقه. وقال غونزاليس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حاولنا العمل على نقطتين أساسيتين، الأولى استرجاع الكرة من المنافس بسرعة، والثانية إيصال الكرة للثلث الأخير من الملعب، وقد نجحنا وتمكنّا من تسجيل هدفين». وأضاف: «طالبت اللاعبين بالضغط القوي على الخصم عند امتلاك الكرة، وهذا ما ساعدنا على الحد من خطورتهم»، وتابع: «مع وصول لاعبين جدد، وعودة الدوليين من مشاركة منتخباتهم، كان من الصعب أن يظهروا بكامل قدراتهم في هذه المباراة».وعن النتيجة، قال غونزاليس: «في كل مباراة ندخلها نبحث عن الفوز، لكن عندما تحصل على نقطة أمام فريق قوي وتنافسي مثل الهلال فهو أمر مقبول».وأوضح المدرب أن فريقه يسعى دائماً إلى تقديم كرة قدم هجومية، مبيناً: «في الدوري السعودي من الصعب السيطرة الكاملة على أسلوب اللعب الذي تريده، لأن جميع الفرق قوية، ولم نستطع المحافظة على تقدمنا والفوز بسبب قوة المنافس، ونتمنى أن نصل يوماً ما إلى مستوى الهلال».وختم غونزاليس حديثه مشيداً بحارس مرمى فريقه، قائلاً: «نملك حارس مرمى رائعاً، وأثبت تميزه أيضاً في المساهمة بخروج الكرة بشكل صحيح».