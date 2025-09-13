سحق بايرن ميونخ ضيفه هامبورغ بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (السبت) ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.وقاد الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ للفوز بعد تسجيله هدفين، لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد خمسة أهداف في ثلاث مباريات.وافتتح سيرج غنابري التسجيل في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف ألكسندر بافلوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، وسجل كين الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 26 و62، فيما أحرز الكولومبي لويس دياز الوافد من صفوف ليفربول الهدف الرابع في الدقيقة 29.وسجل بايرن فوزه الثالث على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة، ويرفع رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط في بداية مثالية لحملة الدفاع عن اللقب، وبفارق نقطتين عن ملاحقه بوروسيا دورتموند، وسيواجه بايرن ميونيخ مضيفه هوفنهايم في الجولة القادمة، فيما تلقى هامبورغ الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند نقطة واحدة وسيلاقي ضيفه هايدينهايم في الجولة القادمة.