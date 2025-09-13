الفهمي متحدثاً رسمياً لشركة نادي الأهلي

‎أعلنت شركة نادي الأهلي عن تعيين الزميل الكاتب في صحيفة «عكاظ» ماجد بن بشير الفهمي متحدثاً رسمياً للنادي، في خطوةٍ تعكس حرص الشركة على تعزيز قنوات تواصلها مع جماهير الأهلي ووسائل الإعلام، وتقديم رسائل واضحة واحترافية تواكب طموحات المرحلة القادمة.‎ويُعد الفهمي من الأسماء البارزة في المشهد الإعلامي الرياضي؛ حيث عمل صحفياً بصحيفة مكة، وقدّم برنامجاً رياضياً في إذاعة جدة، ويكتب في صحيفة عكاظ، إلى جانب ظهوره المستمر كمُحلل وناقد رياضي عبر القنوات التلفزيونية، وقد سبق له أن شغل منصب مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي بين عامي 2016 و2017.‎ويأتي اختياره متحدثاً رسمياً للنادي اليوم؛ بهدف تنظيم الخطاب الإعلامي وتعزيز قنوات التواصل مع الجماهير ووسائل الإعلام على مختلف المستويات.