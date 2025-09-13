في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف فريق بيراميدز المصري نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي غداً (الأحد) على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الدور الأول لكأس إنتركونتيننتال 2025.واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة مسابقة كأس إنتركونتيننتال سنوياً اعتبارا من العام الماضي، بدلاً من كأس العالم للأندية بشكلها القديم، مع إقامة مونديال الأندية بنسخته الحديثة كل 4 سنوات.وسيتأهل الفائز منهما لملاقاة ممثل الوطن فريق الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 سبتمبر الجاري، على كأس أفريقيا-اسيا-المحيط الهادي.ويدخل فريق بيراميدز المصري هذا اللقاء بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ليتأهل لهذه المواجهة ولمونديال الأندية 2029م، ويطمح الفريق المصري في الفوز في لقاء الليلة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور رغم الغيابات التي يشهدها الفريق لا سيما في الخطوط الدفاعية، ومن أبرزها ثنائي الدفاع محمود مرعي وأحمد سامي.فيما يدخل فريق أوكلاند سيتي هذا اللقاء بحثاً عن الفوز رغم تواضع الفريق الذي لا يملك لاعبين محترفين، وسبق له أن شارك في مونديال الأندية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وخسر من بايرن ميونيخ بنتيجة 10/0، ومن بنفيكا البرتغالي (6/0)، ولكنه حقق مفاجأة كبيرة بتعادله مع بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدف لكل منهما.