ينتظر النجم السعودي الدولي المحترف في نادي لانس الفرنسي سعود عبدالحميد المشاركة مع فريقه في مواجهة باريس سان جيرمان، غدٍ الأحد الساعة 6:15 مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي، إذ يملك فريق لانس في رصيده 6 نقاط، فيما يمتلك فريق باريس سان جيرمان برصيده 9 نقاط.وكان الظهير الأيمن سعود عبدالحميد شارك مع نادي لانس الفرنسي لأول مرة في تاريخه بالدقيقة 86 من مباراة فريقه ضد فريق أولمبيك ليون، التي انتهت لصالح ليون بهدف مقابل لا شيء، يوم السبت 16 أغسطس الماضي في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2026/2025، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الفرنسي، ولم ينل فرصة المشاركة في مباراة فريقه أمام لوهافر، التي انتهت بفوز لانس بنتيجة 1/2 يوم الأحد 24 أغسطس الماضي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.وساهم اللاعب سعود عبدالحميد في انتصار فريق لانس على بريست، بنتيجة 3-1، يوم الجمعة 29 من شهر أغسطس الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، إذ سجل ماما بالدي الهدف الأول لفريق بريست في الدقيقة 24، قبل أن يرد لانس بثلاثية، وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب بريست رادوسلاف مايوفسكي في الدقيقة 55، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين، وبدأ فريق لانس أهدافه في مرمى بريست عن طريق فلوران توفين في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مورجان غيلافوغي الهدف الثاني في الدقيقة 78، ونجح النجم سعود عبدالحميد في صناعة الهدف الثالث لفريقه الذي سجله أدريان تومسون في الدقيقة 90+2.ونال سعود عبدالحميد الذي شارك في 15 دقيقة في لقاء لانس ضد بريست تقييماً رائعاً 7.8 من 10، وهو ثاني أفضل تقييم في فريق لانس.انفوجرافيكموعد المباراة بالدوري الفرنسيباريس سان جيرمان × لأنس6:15 مساء