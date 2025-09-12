«حبيب الملايين».. الخطيب يغادر رئاسة الأهلي المصري

قرر رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، عدم الترشح في الانتخابات القادمة، والاكتفاء بما قدمه للقلعة الحمراء خلال فترتين (8 سنوات).

وأبلغ الخطيب أعضاء مجلس إدارة النادي، عقب اجتماع عُقد أمس (الخميس)، أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لأسباب صحية تستدعي حصوله على راحة تامة وابتعاده عن الضغوط.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الخطيب سيستمر في أداء مهامه خلال الأسابيع القليلة المتبقية من فترته، أم سيغادر المنصب قبل ذلك، في ظل حالته الصحية.

في المقابل، يسعى مجلس الإدارة إلى ثني «يبو» عن قراره، ودفعه لخوض السباق الانتخابي، على أمل استمراره في قيادة النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وعلى رأسها كرة القدم.

ويُعد محمود الخطيب أحد أبرز رموز الكرة المصرية والعربية والأفريقية، ويحظى بشعبية جارفة داخل مصر وخارجها، بفضل مسيرته الأسطورية كلاعب وإداري، إلى جانب ما عُرف عنه من أخلاق رفيعة وتواضع.