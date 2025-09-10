لوران بلان: لماذا نغيّر ونحن نكسب ونحقق البطولات؟

أكد المدير الفني للاتحاد لوران بلان، أن فريقه مستعدّ للمنافسة على مختلف المسابقات في الموسم الجاري، لافتاً إلى أن الاتحاد يملك مجموعة مميزة من اللاعبين سواء محليين أو محترفين أجانب يتحلون بالجودة الكافية لتحقيق الانتصارات واعتلاء منصات البطولات، كما حدث الموسم الفائت.وأضاف بلان خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفتح في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي قائلاً: «لماذا نغير فريقنا وهو يحقق الانتصارات؟ أنا واثق من جودة الإضافات التي قمنا بها. الموسم الماضي بنينا فريقاً وحققنا لقبين، وهذا يتطلب وقتاً وصبراً، وأنا سعيد بما وصلنا إليه».وبشأن الانتقادات الموجهة للخط الخلفي، رد المدرب الفرنسي بطريقته الخاصة، قائلاً: «لو فزت في كل مباراة بنتيجة 5-2 سأكون راضياً، الأهم من عدد الأهداف هو الفوز وجمع النقاط. بالطبع نحتاج للعمل على الدفاع والهجوم معاً، لكن الإصابات أثرت على خياراتنا، فلدينا رايكوفيتش وحسن كادش مصابان، كما أن عبد الإله العمري رحل عن الفريق مقارنة بالموسم الماضي».