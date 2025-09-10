تلقى نادي نيوم صدمة مبكرة بعد إصابة حارسه الأساسي مارسين بولكا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته، حسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية.وذكرت الصحيفة في تقرير عن الحارس: «تعرض مارسين بولكا، حارس مرمى المنتخب البولندي الذي يلعب في نادي نيوم السعودي، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته. وقد يكون موسمه قد انتهى بالفعل».وأضافت الصحيفة الفرنسية: «قد لا يلعب مارسين بولكا مرة أخرى هذا الموسم مع نادي نيوم في المملكة العربية السعودية. تعرض حارس المرمى الدولي البولندي (25 عاماً)، الذي انتقل لتوه من نادي نيس إلى النادي الذي يدربه كريستوف غالتييه مقابل مبلغ يزيد قليلاً على 15 مليون يورو، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته أثناء التدريب ولن يتمكن من اللعب لعدة أشهر».الجدير بالذكر أن الحارس البولندي شارك مع نيوم في المباراة الافتتاحية والظهور الأول للفريق في دوري روشن للمحترفين أمام الأهلي وخسره نيوم بهدف دون مقابل.