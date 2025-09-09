فرض منتخب اليابان (حامل اللقب) اسمه في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد فوزه القوي على الكويت 6-1 اليوم (الثلاثاء) على استاد ثوونا في يانغون، ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.وسجل توكومو كاواي (د:19 و40 و56) وأوتشي نواديكي (د:32 من ضربة جزاء) وريونوسوكي يادا (د:42) والبديل كيسوكي غوتو (د:90+4) أهداف اليابان، في حين أحرز أحمد بودي (د:10) هدف الكويت.وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز أفغانستان على ميانمار المضيفة 2-1 على الملعب نفسه، وسجل معروف محمدي (د:18) وياسر صافي (د:70) هدفي أفغانستان، في حين أحرز سوان هتيت (د:40) هدف ميانمار.وتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط للكويت، و3 لأفغانستان، ونقطة لميانمار.وحصل المنتخب الياباني على بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات عن المجموعة، في حين ينتظر منتخب الكويت تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.