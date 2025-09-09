تأهل منتخب سورية إلى النهائيات بعد فوزه على طاجيكستان المضيفة 1-0 اليوم (الثلاثاء) على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الـ11 في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في المملكة العربية السعودية.وسجل البديل محمد السركبي هدف الفوز لصالح المنتخب السوري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز الفلبين على نيبال 4-0 على الملعب نفسه، وسجل أوتو باناتاو (د:32) وخافيير ماريونا (د:39 من ضربة جزاء) والبديل دوف كارينو (د:81) وساندرو ريس (د:85) أهداف الفوز للفلبين.وتصدر منتخب سورية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للفلبين، و3 لطاجيكستان، في حين بقي رصيد نيبال خالياً من النقاط.وحصل المنتخب السوري على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب الفلبين تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.