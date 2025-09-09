تأهل منتخب الأردن الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد فوزه على تركمانستان 2-1 اليوم (الثلاثاء) على استاد الملك عبدالله الثاني في عمّان ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.أحرز هدفي الأردن علي عزايزة (د:27) وعودة الفاخوري من ركلة جزاء (د:67)، في حين أحرز البديل ماغتميردي بيرينوف (د:90+4) هدف تركمانستان.وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز بوتان على الصين تايبيه 3-1 على الملعب نفسه، وسجل البديل كينزانغ تينزن (د:62) وسونام دورجي (د:82) والبديل جتسوين دورجي (د:90+1) أهداف بوتان، في حين أحرز لين تشن (د:33) هدف الصين تايبيه.وانفرد الأردن بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لتركمانستان، و3 لبوتان، في حين بقي رصيد الصين تايبيه خالياً من النقاط، وحصل الأردن على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة إلى النهائيات، في حين تنتظر تركمانستان تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.