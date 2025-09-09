أنهت شركة نادي القادسية إجراءات انضمام لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو مونتيرو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي النصر، وذلك في إطار تدعيم الفريق، استعدادًا لخوض منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بمدينة الخُبر، ومثل شركة نادي القادسية الرئيس التنفيذي السيد جيمس بيسجروڤ مساء اليوم (الثلاثاء)إدارة نادي القادسية عبّرت عن سعادتها بإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن انضمام أوتافيو يأتي في إطار خطة تعزيز الصفوف بلاعبين ذوي جودة عالية، تماشيًا مع طموحات الفريق الساعي لمواصلة مسيرته المميزة في دوري الكبار.أوتافيو تألق بشكل لافت في عالم كرة القدم، حيث شارك مع المنتخب البرتغالي في العديد من المناسبات، مؤكدًا دوره البارز على المستوى الدوليأما على صعيد الأندية، حقق نجاحات كبيرة مع فريقه، إذ أحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 22/23، وحقق لقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات، بالإضافة إلى كأس البرتغال مرة واحدة وكأس السوبر البرتغالي مرتين.