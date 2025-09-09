النجم عبدالله الحمدان وفرحة تسجيل هدف التعادل للمنتخب السعودي في مرمى التشيك.
أثبت النجم عبدالله الحمدان أنه الورقة الرابحة للمنتخب السعودي تحت قيادة المدرب رينارد الذي يراهن على اللاعب لما يمتلكه من مقومات فنية ومهارات عالية.

ونجح عبدالله الحمدان في تسجيل هدفين في المباراتين الوديتين، أمام مقدونيا حينما سجل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بقوز الأخضر 1/2، وضد التشيك حينما سجل هدف التعادل لتنتهي المباراة 1/1، ليؤكد اللاعب أنه ورقة رابحة قبل خوض المنتخب السعودي لمباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب الإنماء بجدة أمام منتخب إندونيسيا الأربعاء 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساء، وضد العراق الثلاثاء 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساء.

وأحرز الحمدان 10 أهدافٍ بقميص «الأخضر»، في 39 مباراة، وهزَّ الشباك بصفة اللاعب البديل أمام منتخبات فلسطين، واليمن، والعراق «هدفان»، ومقدونيا الشمالية، وأخيرًا التشيك بهدف واحد في مرميي المنتخبين، وشارك اللاعبُ أساسيًا في 20 مباراة دولية، ودخل خلال مجريات 19 أخرى.
