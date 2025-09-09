يسعى مدرب النصر جيسوس لتجهيز فريقه بشكل فني مناسب من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات، قبل العودة لاستئناف المباريات محلياً وقارياً، عقب التوقف بسبب أيام الفيفا، إذ سيخوض العالمي 5 مباريات خلال 15 يوماً، الأولى أمام الخلود (الأحد) 14 سبتمبر الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية من دوري روشن، والثانية ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي (الأربعاء) 17سبتمبر الساعة 9:15 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا (2)، والثالثة أمام الرياض (السبت) 20 سبتمبر الساعة 9:00 على ملعب الأول بارك بالرياض، في الجولة الثالثة من دوري روشن، والرابعة ضد نادي جدة (الثلاثاء) 23 سبتمبر الساعة 9:30 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الدور الـ(32) من مسابقة كأس الملك، والخامسة أمام الاتحاد (الجمعة) 26 سبتمبر الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في «كلاسيكو» الجولة الرابعة في دوري روشن، ويطمح المدرب بلان للمحافظة على بطولتي دوري روشن، وكأس الملك، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للأندية النخبة في الموسم الرياضي الحالي.هذا وسيشارك اللاعبون الدوليون في التحضيرات الفنية للمباريات القادمة على الصعيدين المحلي والقاري، ويتطلع القائد كريستيانو رونالدو مع زملائه للاستمرار في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات وحصد الإنجازات.