يواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني، الساعة الـ4:00 من مساء غدا الأربعاء، على نهائي كأس الخليج تحت 20 سنة، الذي سيقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.

يدخل الأخضر الشاب هذا اللقاء بعد مشوار رائع في دور المجموعات، إذ تصدر منتخبات مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط حققها من انتصارين على اليمن 1/ 0، وعلى قطر 2/ 0، وتعادل مع منتخب الكويت بهدف لكل منهما، وفي دور نصف النهائي انتصر منتخبنا الوطني على نظيره منتخب العراق بهدفين لهدف بعد مباراة مثيرة في دقائقها الأخيرة، ويطمح "الصقور الخضر" لحصد اللقب في لقاء الليلة لا سيما أنه يقام على أرضه وبين جماهيره.



يعتمد المدرب سيرجيو أنطونيو على 4 – 2 – 3- 1 بوجود عبدالعزيز الشمري في خط الهجوم وخلفه فارس بن سالم ومحمد القحطاني، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله المحيسن.

فيما يدخل المنتخب اليمني هذا اللقاء بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على قطر بهدف دون مقابل، وعلى الكويت بهدفين نظيفين، وخسر أمام منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل، وفي دور نصف النهائي تجاوز نظيره المنتخب العماني بنتيجة 2/ 0، ويسعى لتحقيق الفوز في لقاء الليلة والتتويج بلقب البطولة.