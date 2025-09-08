خسر المنتخب الوطني تحت 23 عاماً من مضيفه منتخب روسيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب رودينا في العاصمة الروسية موسكو في ختام المعسكر الإعدادي في روسيا، الذي أقيم ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.وجاء هدف المنتخب الوطني عن طريق اللاعب مشاري النمر في الدقيقة 81، في حين جاءت أهداف منتخب روسيا خلال الدقائق 14، 44، و76 من مجريات المباراة، ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: أحمد أبو راسين في حراسة المرمى، عبدالعزيز الفرج، مرزوق التمبكتي، محمد الدوسري، سليمان هزازي، بدر العمير، عباس الحسن، ماجد دوران، همام الهمامي، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العثمان.يذكر أن أخضر 23 عاماً تغلّب في مباراته الودية الأولى على مضيفه منتخب روسيا بنتيجة 2-1، ضمن المعسكر الإعدادي في العاصمة الروسية موسكو، وبذلك يختتم الأخضر معسكره في روسيا والذي بدأ في 31 أغسطس ويعود اليوم لأرض الوطن.يذكر أن المعسكر ضم 26 لاعباً، هم: تركي بالجوش، مهند اليحيى، أحمد أبو راسين، محمد عبدالرحمن، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، مبارك الراجح، خالد العسيري، مرزوق التمبكتي، ماجد دوران، مشعل العلائلي، سليمان هزازي، سالم النجدي، بدر العمير، فيصل الصبياني، عبدالملك العييري، عباس الحسن، سيف رجب، عبدالله معتوق، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العثمان، مشاري النمر، وعبدالله رديف.