تأهل منتخب تونس الأول لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة توالياً والسابعة في تاريخه، بعد فوزه القاتل على مضيفه غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية.وأصبح منتخب تونس ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم بعد شقيقه منتخب المغرب، والمنتخب العربي الثالث بعد منتخب الأردن الذي تأهل من قارة آسيا.وشهد اللقاء تنافساً قويّاً بين المنتخبين وعانى المنتخب التونسي كثيراً، لكنه تمكن من انتزاع النقاط الثلاث وبطاقة التأهل للمونديال بعد أن استطاع البديل محمد علي بن رمضان إحراز هدف المباراة الوحيد مستغلاً تمريرة زميله فراس شواط ليسكن بن رمضان الكرة في المرمى هدفاً أول قاتلاً لتونس (د: 90+4).ليحقق منتخب تونس فوزه الـ7 ويتصدر المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل ودون خسارة ومتقدماً بفارق 10 نقاط عن وصيفه منتخب ناميبيا، ليتأهل نسور قرطاج للمونديال للمرة السابعة بعد أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.أما منتخب غينيا الاستوائية فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع، متخلفاً بفارق الأهداف عن ليبيريا، صاحب المركز الثالث، ليفرط في آخر آماله الضعيفة في المنافسة على التأهل.ويتبقى للمنتخب التونسي مباراتان بالتصفيات، إذ سيحل ضيفاً على ساو تومي، ثم يستقبل ناميبيا يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.