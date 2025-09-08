انتصر منتخب بلجيكا على ضيفه منتخب كازاخستان بستة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما في أندرلخت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.وافتتح القائد البلجيكي كيفن دي بروين مسلسل الأهداف بإحرازه الهدف الأول بعد تمريرة من زميله شارل دي كيتلار (د: 42)، ومن ثم أضاف اللاعب جيرمي دوكو الهدف الثاني بعد دقيقتين إثر تمريرة من دي بروين (د: 44)، وفي الشوط الثاني أضافت بلجيكا هدفين في تسع دقائق، إذ أحرز الهدف الثالث اللاعب نيكولاس راسكين (د: 51)، وعاد جيرمي دوكو ليحرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لبلجيكا (د: 60).وأكمل دي بروين تألقه بتسجيل الهدف الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده بعد تمريرة من اللاعب اليكسي سالماكرز (د: 84)، وواصل سالماكرز مساهماته التهديفية بصناعة الهدف السادس لزميله المدافع توما مونييه الذي اختتم مسلسل الأهداف بالهدف السادس (د: 87)، لينتهي اللقاء بفوز بلجيكا بستة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة حقق المنتخب البلجيكي فوزه الثالث على التوالي بعد البداية المتعثرة أمام مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية (1-1)، حيث تغلب على ويلز 4-3 وليشتنشتاين 6-0، ليصل للنقطة العاشرة محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف منتخب مقدونيا الشمالية الذي انتصر بخماسية على ليخنتشتاين، فيما يحتل منتخب ويلز المركز الثالث برصيد 10 نقاط متخلفا في الأهداف عن بلجيكا.