يختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في دولة التشيك مساء اليوم (الإثنين)، وذلك عندما يلاقي صاحب الأرض والجمهور، الساعة 8:15 مساء، على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه التشيكية.ويدخل منتخبنا الوطني لقاءه الودي الدولي الثاني، بعد أن انتصر في لقائه السابق أمام منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين لهدف، وجاء هدفا «الأخضر» عن طريق فراس البريكان وعبدالله الحمدان.وشهد التدريب الأخير للصقور الخضر عودة القائد سالم الدوسري للتدريبات الجماعية، بعد تحسن حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في أسفل الظهر في بداية المعسكر الخارجي في التشيك، كما شهدت التدريبات عودة اللاعب زياد الجهني، بعد زوال آلام كاحل القدم، فيما خضع الثنائي نواف العقيدي وناصر الدوسري لبرنامج تأهيلي.ويخوض المنتخب السعودي لقاء الليلة أمام التشيك بتشكيلة مختلفة عن اللقاء السابق، إذ يسعى المدرب رينارد لتجربة أكبر عدد من اللاعبين لتهيئتهم لخوض غمار الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام في مدينة جدة، ويتواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل مباشرة إلى المونديال القادم.