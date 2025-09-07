تمهّد لإطلاق أول بطولة عالم.. «إكستريم إي» تقيم سباقها الوداعي.. في أكتوبر

أعلنت سلسلة «إكستريم إي»، سباقات الطرق الوعرة للمركبات الكهربائية العصرية، عودتها في الرابع والخامس من أكتوبر المقبل، لتُسدل الستار على سلسلة أسهمت في توسيع آفاق مشاركة رياضة المحركات في التقدم البيئي والابتكار.منذ انطلاقها في عام 2021، قدّمت «إكستريم إي» مفهوم السباقات الكهربائية في مناطق نائية وصعبة التضاريس، بهدف تسليط الضوء على آثار التغير المناخي، وترويج تقنيات واستراتيجيات جديدة لتحقيق الاستدامة. وتعد المملكة العربية السعودية، ممثلة بشركة رياضة المحركات السعودية تحت مظلة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، جزءاً أساسياً من هذه الرحلة منذ البداية، إذ استضافت أولى جولات «ديزرت إكس بري» واستمرت في دعم هذه الرسالة على مدار خمسة مواسم.والآن، تستعد السلسلة لجولة تحت عنوان «الجولة الأخيرة»، التي لا تكرّم فقط بداياتها، بل تمهّد أيضاً لإطلاق بطولة «إكستريم إتش»، أول بطولة في العالم لسباقات الطرق الوعرة باستخدام الهيدروجين. وستكون هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بما حققته «إكستريم إي»، وفي الوقت ذاته، إيذاناً ببدء فصل جديد يُعزز من طموح المملكة العربية السعودية لتكون موطناً عالمياً للرياضات الميكانيكية المبتكرة، ورائداً لجهود تشكيل مستقبل مستدام.ويجسد هذا التحول رؤية «إكستريم إي» في استخدام الرياضة منصةً للابتكار والتوعية والعمل. وبينما تتغير المركبات ومصادر الطاقة، تبقى روح السباقات الهادفة ثابتة لا تتغير.