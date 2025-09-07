اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات في اجتماعه الأول لعام 2025، الذي عُقد «عن بُعد»، تعيين عبدالعزيز الشهراني نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للدراجات للفترة (2025 – 2028)، وتعيين المغربي محمد كاتم نائباً ثانياً للرئيس، فيما تم اختيار القطرية فاطمة الغانم بمنصب نائب الرئيس عن العنصر النسوي.ويعمل الاتحاد العربي للدراجات، الذي تأسس عام 1975 تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، على الارتقاء برياضة الدراجات العربية والوصول بها إلى أفضل المراتب، وقد شهد الاتحاد في يوليو 2018 نقلة نوعية تمثلت في اعتراف الاتحاد الدولي للدراجات رسمياً ببطولاته وسباقاته واعتبارها ضمن البطولات الرسمية المعتمدة على غرار البطولات الدولية والعالمية.وخلال مسيرة الاتحاد العربي الممتدة إلى نصف قرن، تعاقب على رئاسته أربعة رؤساء، بدءاً من الأمير بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ثم الدكتور خالد التركي، تلاه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وصولاً إلى الرئيس الحالي الدكتور ياسر الدوخي، وكان مقر الاتحاد في العاصمة الرياض، ثم القاهرة، وانتقل لاحقاً إلى دبي، ليستقر في مقره الحالي بإمارة الشارقة.