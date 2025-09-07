اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأحد)، أول ورشة عمل تطويرية مخصصة لإداريي أندية الدوري الممتاز للسيدات، والتي أقيمت على مدار يومين 6-7 سبتمبر، في المقر الرئيسي للاتحاد بالرياض، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).وهدفت الورشة إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية وتعزيز التخطيط الإستراتيجي داخل الأندية، إضافة إلى رفع مستوى العمل الاحترافي المؤسسي والتنظيمي، بما يسهم في تعزيز جاهزية الأندية وتهيئتها لتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في الدوري الممتاز للسيدات.وتضمنت الورشة عدداً من المحاور العملية والتفاعلية، من أبرزها: التقييم الذاتي للقيادة، الوعي الذاتي والذكاء العاطفي، مهارات القيادة التطبيقية، والتخطيط الإستراتيجي وصياغة الرؤية المستقبلية للأندية، وذلك بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة كرة القدم.من جانبها، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد أن هذه الورشة تمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الإدارية وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أن التعاون مع FIFA يفتح آفاقاً جديدة لتطوير كرة القدم النسائية في المملكة، ويساهم في دعم الأندية نحو تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والاحترافية.