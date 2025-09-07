تأهل منتخبنا الوطني السعودي تحت 20 سنة لكرة القدم لنهائي كأس الخليج العربي للشباب في نسخته الأولى بعد فوزه على نظيره منتخب العراق بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في نصف نهائي البطولة.دخل الأخضر السعودي اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبدالله المحيسن (حارس مرمى)، ياسر الظفيري، أمجد حراج، محمد فلاتة، فارس بن سالم، محمد الصرنوخ، محمد القحطاني، طلال حارثي، إلياس أبو بكر، عبدالعزيز الشمري، عبدالرحمن السفياني، وسيطر منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء، وفي الدقائق الأولى لعب محمد الصرنوخ كرة عرضية عالية قفز لها المهاجم عبدالعزيز الشمري ولعبها برأسه في المرمى العراقي كهدف أول للسعودية (د: 9)، وكاد المنتخب العراقي أن يعود سريعاً للقاء بعد أن سدد ياسر وسام كرة ثابتة في الزاوية العليا ولكن الحارس المحيسن تمكن من إبعادها لركلة زاوية. وظهرت الإثارة والندية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إذ لعب كرار كاظم نجم المنتخب العراقي كرة عرضية داخل منطقة الـ18 وحاول عبدالرحمن سفياني إبعادها ولكنه أرسلها لداخل الشباك كهدف تعادل للعراق (د: 90)، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة لن تُحسم في الأشواط الأصلية، تحصل منتخبنا الوطني على ركلة زاوية لتصل الكرة للبديل صهيب هوساوي الذي سيطر على الكرة وسددها بقدمه اليسرى داخل الشباك العراقية كهدف ثانٍ للسعودية (د: 90+6)، ليُعلن بعدها حكم اللقاء الكويتي سعود السمحان نهاية اللقاء، ومن ثم منح البطاقة الحمراء للاعب العراق محمد حيدر لاحتجاجه.وبهذه النتيجة يتأهل منتخبنا الوطني السعودي لنهائي كأس الخليج للشباب (تحت 20 عاماً)، وينتظر الفائز من لقاء عمان متصدر المجموعة الثانية، ومنتخب اليمن وصيف المجموعة الأولى، يوم الأربعاء القادم، فيما سيلاقي العراق الخاسر من اللقاء في تحديد المركزين الثالث والرابع.