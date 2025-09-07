حقق مهاجم فريق النصر البرتغالي جواو فيليكس تقييمات باهرة منذ انتقاله لصفوف العالمي مطلع الموسم الحالي بعقد يمتد لموسم 2027، إذ لعب بعد انتقاله للنصر أربع مباريات، الأولى ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر وحصل على تقييم (8.2)، والثانية أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي ونال تقييم (7.1).والثالثة ضد التعاون ضمن الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين بتسجيله «هاتريك»، وحصد التقييم الأعلى بـ(10)، والرابعة أمام منتخب ارمينيا في التصفيات المؤهلة للمونديال وحصل على تقييم (9) بعد تسجيله لأول ثنائية دولية في مسيرته مع منتخب بلاده خلال الفوز الكبير على أرمينيا بخماسية نظيفة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وبهدفيه الأخيرين، رفع فيليكس رصيده إلى 11 هدفاً بقميص المنتخب البرتغالي منذ بدايته الدولية عام 2019، بعدما خاض 46 مباراة.