كشفت صحيفة سكاي سبورت الإنجليزية أن حارس مرمى مانشستر يونايتد الكاميروني أندريه أونانا منفتح على العرض المقدم من طرابزون سبور التركي لخوض تجربة احترافية حتى نهاية الموسم الحالي. في حين، أكدت شبكة «آر إم سي» الفرنسية أن الناديين توصلا لاتفاق شفهي بشأن الحارس، البالغ من 29 عاماً، والذي سيكون عليه الآن اتخاذ قرار بشأن مستقبله، في الوقت الذي تستمر فيه فترة الانتقالات الصيفية بتركيا.من جهته، أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن نادي طرابزون سبور التركي توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم حارسه الكاميروني أندريه أونانا، لافتاً إلى أن طرابزون ينتظر قرار الحارس أونانا.وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة إكس: «طرابزون سبور توصل لاتفاق شفهي مع مانشستر يونايتد لضم أندريه أونانا على سبيل الإعارة». وأضاف: «تم التوصل لاتفاق شفهي بين الناديين، والقرار النهائي يعود الآن لأونانا».يذكر أن سوق الانتقالات في تركيا ما زالت جارية، بينما انتهت في إنجلترا مطلع سبتمبر الجاري.