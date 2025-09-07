رفعت إدارة نادي الوحدة أسماء المحترفين الأجانب لفريق كرة القدم الأول لتسجيلهم رسمياً في قائمة الفريق لمنافسات دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، بعد إغلاق ملف الشكاوى الخاص بالفريق، استعداداً لمواجهة العلا يوم السبت القادم. وتشمل القائمة كلاً من: فيوكس أبلاي، وأوغستين أولادابو، وجاي ديمبلي، وديمبا ديالو، وعلي عدنان.وخاض الفريق الأول وديته الأخيرة أمام نيوم، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، إذ أشرك المدير الفني التشيلي سييرا التشكيلة الأساسية، التي سيعتمد عليها في أول مباراة رسمية أمام العلا، وأجرى أربعة تغييرات من دكة الاحتياط خلال المباراة بهدف رفع نسبة الانسجام بين جميع اللاعبين وضمان التزام كل لاعب بدوره التكتيكي داخل الملعب خلال المباريات الرسمية.ويواصل فريق الوحدة تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة السبت أمام العلا، دون إقامة ودية محلية ثانية، حفاظاً على سلامة اللاعبين وتفادي وقوع أي إصابات في صفوف الفريق.من جانب آخر، وافقت إدارة نادي الوحدة على انتقال مدافع الفريق الكروي الأول عبدالله الحافظ لنادي الخليج، ووقع اللاعب عقداً احترافياً مع الخليج حتى عام 2028، وكانت «عكاظ» انفردت بخبر انضمام الحافظ لصفوف الفريق الخلجاوي في الـ4 من أغسطس الماضي.