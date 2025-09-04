«أخضر 16» يتغلب على مصر في مناورة ودّية

تغلب المنتخب الوطني السعودي تحت 16 عاماً على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما في المعسكر الإعدادي للمنتخب المقام في جمهورية مصر العربية.سجل هدفي المنتخب عبدالله الدوسري (د:13) وجواد الهاشم (د:57).دخل المدرب الوطني أحمد الحنفوش اللقاء بتشكيل مكون من؛ حيدر الحساوي، عمار ميمني، جواد الهاشم، علي اليحيى، مروان اليامي، عبدالله الباتلي، حسن عكروش، عايض الشاهين، علي المكي، فارس أبو شقراء، عبدالله الدوسري.ويواصل «أخضر 16» اليوم (الخميس) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مصر، وسيخوض لقاء ودياً آخر أمام منتخب مصر أيضاً بعد غد (السبت)، وسيستمر معسكر الأخضر في مصر إلى الثلاثاء القادم 9 سبتمبر، ومن ثم سيقيم معسكراً آخر لم يتم تحديد مقره إلى الآن من الفترة 20 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.