علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم إسماعيل عمر يسعى لحسم مستقبله الاحترافي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ يملك عروضاً احترافية من أندية دوري روشن ودوري يلو، ويفاضل اللاعب بين تلك العروض لتحديد محطته الاحترافية الرابعة، ومواصلة مشواره الكروي في الملاعب الرياضية، إذ يجري الجناح إسماعيل عمر تمارين لياقية وبدنية في أحد مراكز التدريب الخاصة بجدة، وكان اللاعب خاض تجربة احترافية أخيرة مع نادي جدة في الموسم الماضي، وانتهى عقده قبل شهرين، وسيحدد وجهته الاحترافية في غضون الأيام القليلة القادمة.يذكر أن إسماعيل عمر بدأ مسيرته الكروية مع نادي جدة، ثم انتقل لفريق الفيصلي، الذي حصد معه كأس الملك عام 2021، ومن ثم انضم لفريق الباطن، وعاد في الموسم الماضي لفريق جدة.