يسعى مدرب الخلود باكينغهام لتجهيز فريقه فنيّاً لمواجهة النصر، (الأحد) 14 سبتمبر القادم الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن. ويهدف المدرب باكيغهام لكثيف المناورات الكروية من أجل خلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين، واعتماد النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها مباراة النصر القادمة بالدوري.من جانبه أكد النجم هتان باهبري في حديث فضائي عقب خسارة فريقه من الاتفاق بنتيجة 1/2، في الجولة الأولى من دوري روشن، أن فريق الخلود لم تكتمل عناصره سوى قبل مواجهة الاتفاق بـ72 ساعة، وحرص الفريق على تقديم مباراة جيدة ضد الاتفاق، رغم الرطوبة العالية في الدمام، وبمشيئة الله سنعمل على الظهور بالمستوى الفني المناسب في المباريات القادمة بعد اكتمال صفوف الفريق خلال فترة التوقف الحالية.وأوضح باهبري أن المدرب باكينغهام يعمل من أجل تجهيز الفريق للمباريات القادمة، ونسعى لتعويض الخسارة من أمام الاتفاق، بدءاً من مواجهة النصر في الجولة الثانية في الدوري، وسنسعى للظهور بالشكل الرائع، وتحقيق الانتصار وحصد النقاط بمشيئة الله.واختتم حديثه بقوله: «أتمنى تحقيق النجاح في المحطة الاحترافية السادسة من خلال فريق الخلود، ولدي طموح دائماً باللعب أساسي مع أي فريق أتواجد معه، والسعي للتقديم الأفضل بمشيئة الله».