كشفت صحيفة L’Équipe الفرنسية أن النجم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة السابق وبطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، منح نفسه موعداً أقصاه الـ 10 من شهر سبتمبر الجاري؛ لإيجاد نادٍ يهتم بخدماته وإلا سيعلن اعتزاله الرسمي لكرة القدم، وعانى أومتيتي من سلسلة إصابات متكررة في الركبة منذ موسم 2018 ساهمت بشكل كبير في تأرجح مسيرته حتى أصبح أخيراً بلا نادٍ، وكانت بداية المشكلات للنجم الفرنسي في موسم 2018 عندما تعرّض لإصابة في الغضروف الأيسر للركبة، لكنه رفض إجراء العملية، واكتفى بجلسات تقوية العضلة رغبة في المشاركة في كأس العالم 2018، وبالفعل شارك في الحدث العالمي الكبير، وكان أحد العوامل الرئيسية في فوز فرنسا بالمونديال.وعقب نهاية المونديال عانى مع فريقه برشلونة بسبب الإصابات المتكررة، وفقد مكانه الأساسي في الفريق ما جعله يخرج في فترة إعارة مع ليتشي الإيطالي موسم 2022، ومن ثم خاض تجربة مع ليل الفرنسي في موسم 2023، لكن إصابة الركبة لازمته طوال تلك الفترات وجعلت تجاربه الاحترافية متأرجحة ليصل في النهاية إلى البقاء دون نادٍ في فترة الانتقالات الحالية.