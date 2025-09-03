قرر نادي مايوركا الإسباني تعليق شارة القيادة لداني رودريغيز، وإيقافه عن العمل، وإيقاف راتبه، بعد الرسائل المنشورة على الشبكات الاجتماعية والانتقاد العلني لمدرب الفريق جاكوبا أراساتي، عقب استبعاده من المشاركة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بحسب ما أكدته صحيفة الماركا الإسبانية.وأثار رودريغيز الجدل بعد عدم مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية مكتفياً بـ66 دقيقة فقط هذا الموسم، وهو ما أثار استياءه، خصوصاً بعدما منح المدرب الفرصة للوافد الجديد البالغ 19 عاماً، جان فيرجيل، القادم من برشلونة، وكتب رودريغيز عبر حسابه على إنستغرام: «أسافر لمباريات الخارج على أمل أن يراني أطفالي ألعب في البرنابيو، لكن الدرس الأهم الذي أريد أن أعلّمه لهم هو: لا تنتظروا شيئاً من أحد، كون الجدارة والاحترام غائبين هذه الأيام. الإنجازات تُنتزع ولا تُمنح، وما تكسبه بعرقك يصبح مضاعف القيمة».وأوضح رودريغيز موقفه بأن غضبه بسبب غياب التقدير لالتزام اللاعبين القدامى، وقال: «أتقبل قرارات المدرب، لكن ما لا أستطيع تقبله هو أن يأتي لاعب جديد بعد حصة تدريبية واحدة ليشارك قبل من دافعوا عن ألوان النادي لسنوات. هذا يبعث برسالة سيئة لغرفة الملابس: إن العمل والتفاني لا قيمة لهما».