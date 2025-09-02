علمت «عكاظ» من مصادرها، أن المدافع حسن كادش سيعود لقائمة المنتخب السعودي التي ستخوض مواجهتي إندونيسيا (الأربعاء) 8 أكتوبر القادم الساعة 8:15 مساء، والعراق (الثلاثاء) 14 من الشهر ذاته الساعة 10:30 مساء، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكان اللاعب تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع «الأخضر» في بطولة الكأس الذهبية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وانخرط في برنامج تأهيلي ويستعد للعودة للمشاركة مع الفريق الاتحادي خلال مبارياته في شهر سبتمبر الجاري في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للأندية النخبة.وخلت قائمة المدرب رينارد من اللاعب حسن كادش خلال معسكر «الأخضر» في جمهورية التشيك الذي بدأ (الأحد) الماضي، ويستمرُّ حتى (الإثنين) القادم، وسيخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى أمام مقدونيا (الخميس) القادم الساعة 6:00 مساء على استاد فيكتوريا زيزكوف، والثانية ضد التشيك، (الإثنين) القادم 8:15 مساء، على ملعب مالتشوفيسكا في هرادتس كرالوفة بالتشيك.وينهي المدرب رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة مقدونيا الودية غدا (الأربعاء) بإجراء مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني المناسب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم مع العراق وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان، وتتنافس المنتخبات الستة على بطاقتين للتأهل مباشرة للمونديال، إلى جانب المنتخبات الستة التي سبق لها أن خطفت بطاقات التأهل المباشر في تصفيات الدور السابق، وستكون بطاقة التأهل للمنتخب «المتصدر» عن كل مجموعة، في حين سيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في كل مجموعة لخوض مباراة إقصائية، ثم يواصل الفائز رحلته من خلال الملحق العالمي. والمنتخبات الآسيوية التي ضمنت التأهل لكأس العالم 2026 مباشرة، هي: اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران، والأردن، وأوزبكستان.