علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن ناديي الهلال والأهلي يتنافسان على ضم النجم تركي العمار، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به العمار من كلا الناديين، حيث قدم الأهلي مبلغ 30 مليوناً غير الامتيازات التي سيحصل عليها في حال إتمام الصفقة، فيما لم يعلن نادي الهلال العرض الذي قدمه للاعب، وفي انتظار موافقة اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع القادسية مقابل 10 ملايين في الموسم، وفي حال رفض ناديه العرض سيتجه للهلال لإتمام صفقة اللاعب «مختار علي»، كما تفاضل الإدارة الهلاليين بين حارسين موالين «فرنسي وإسباني» والأقرب الفرنسي حتى الآن.يذكر أن «تركي العمار» فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2018 المقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تألقه في بطولة كأس آسيا تحت 19 سنة في إندونيسيا، حيث قاد المنتخب السعودي لتحقيق اللقب وسجل أهدافًا مؤثرة وأسهم بتمريرات حاسمة، وانتقل صيف عام 2023، إلى نادي القادسية بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادمًا من نادي الشباب،ومنذ انضمامه، أصبح اللاعب أحد الأسماء البارزة في صفوف القادسية في الدوري.