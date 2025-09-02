رفض قائد فريق الوحدة وليد باخشوين تجديد عقده الاحترافي بأقل تكلفة مالية عن الموسم الرياضي الماضي، وتم صرف النظر النهائي عن تجديد عقده وانتهاء علاقته بالنادي بعد خدمة امتدّت إلى 7 سنوات مع الفرسان، وتسلم شارة القيادة حارس المرمى عبدالله العويشير. وكانت «عكاظ» انفردت في 11 أغسطس الماضي، بتفاصيل بعدم توصل نادي الوحدة لاتفاق مع الكابتن وليد باخشوين من أجل تجديد عقده وغيابه عن معسكر الفريق الكروي في تركيا، فيما انضم المدافع عبدالله الحافظ لنادي الخليج.من جانب آخر، يخوض الفريق الوحداوي لقاء وديا السبت القادم أمام فريق نيوم في تبوك، ويسعى المدرب سييرا لاستغلال المباراة الودية من أجل اعتماد الأسلوب الفني والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة فريق العلا يوم السبت 13 سبتمبر الجاري، بملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري يلو.