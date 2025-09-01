واصل فريق الشباب عدم تحقيق الفوز في الجولات الافتتاحية من دوري روشن للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد خسارته على أمام ضيفه الخليج برباعية مقابل هدف في ملعب نادي الشباب بالرياض، إذ كانت المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق للخسارة في المباراة الافتتاحية بدوري المحترفين لموسمين متتاليين، بعدما خسر المباراة الافتتاحية للموسم الماضي أمام الاتفاق بهدف دون رد، على ذات الملعب، وتعادل مع الأخدود 1/ 1، في انطلاقة الموسم قبل الماضي.وسيواجه الفريق الشبابي نظيره الحزم (الجمعة) 12 سبتمبر الساعة 6:35 مساء، على ملعب نادي الشباب ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي للمحترفين، ويحتل الشباب حاليا المركز 17 في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.