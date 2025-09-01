سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على ممثل الوطن فريق الاتحاد، الذي يعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حقق لقبها مرتين متتاليتين، وسيواجه العميد على أرضه فرق شباب الأهلي والشارقة الإماراتيين، وناساف الأوزبكي والغرافة القطري، وخارج أرضه فرق الوحدة الإماراتي والسد والدحيل القطريين والشرطة العراقي.وبدأ الاتحاد الآسيوي تقريره عن عميد الأندية السعودية، إذ قال: «قدم نادي الاتحاد السعودي أروع اللمحات الكروية التي جعلته يتسيّد المشهد في البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في مناسبتين متتاليتين عبر الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عامي (2004، 2005)، الأمر الذي أضفى نكهة من نوع آخر للنادي الذي يحظى بشعبية كبيرة في السعودية».وأضاف التقرير: «وعلى الصعيد المحلي، فإن الاتحاد يمتلك سجلاً حافلاً من الألقاب في البطولات المختلفة في السعودية».وتحدّث التقرير عن مدربه الفرنسي لوران بلان، إذ قال: «ويقود تدريبات فريق الاتحاد المدرب الفرنسي ذائع الصيت لوران بلان الذي سبق له أن أحرز مع منتخب بلاده لقب بطولة كأس العالم 1998 لاعباً، في حين حقق العديد من الألقاب المحلية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وقبل ذلك مع بوردو، كما فاز مع الاتحاد بلقبي الدوري وكأس الملك الموسم الماضي».واختتم التقرير بالحديث عن نجوم العميد، إذ قال: «ويضم الفريق السعودي في صفوفه الكثير من النجوم العالميين أبرزهم على الإطلاق الفرنسي كريم بنزيما الذي لا يزال يحتفظ بالكثير من الإمكانات الفنية أمام مرمى الخصوم ويعرف طريق الشباك جيداً، إضافة لموطنه انغولو كانتي والجزائري حسام عوار وغيرهم من العناصر المهمة».يذكر أن أول لقاء سيخوضه الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم سيكون يوم الإثنين 15 سبتمبر 7:00 مساء عندما يحل ضيفاً على الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان في أبوظبي.