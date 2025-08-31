يبدأ فريق الوحدة مرحلته الإعدادية الثانية لدوري يلو غدا (الاثنين)، على ملعب النادي بمشاركة كافة لاعبي الفريق، وطالب المدرب سييرا بتأمين مباراة ودية قبل مواجهة فريق العلا يوم السبت 13 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري يلو. ويهدف سييرا خلال المدة المتبقية إلى خلق انسجام تام بين كافة الخطوط واختيار العناصر التي تجيد تنفيذ الأدوار الفنية داخل الملعب بشكل مناسب، وذلك بتجهيز الصف الثاني البديل على دكة الاحتياط ليكون في مستوى الفريق الأساسي، إذ يسعى المدرب سييرا إلى كسب المواجهات التي تقام على أرضه، وخصوصا من أمام المنافسين على الصعود كالعلا، ويريد حسم أمر الصعود مبكرا دون الانتظار في نهاية الموسم لنتائج الآخرين.