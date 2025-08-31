ينطلق النجم الهلالي ثيو هيرنانديز مع فريقه بدءاً من مواجهة القادسية يوم (الجمعة) 12 سبتمبر الجاري، الساعة 9:00 مساء على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غيابه عن المواجهة الأولى للزعيم ضد الرياض، والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل لاشيء، وذلك تنفيذًا لعقوبة انضباطية تلقاها أثناء تمثيل فريقه السابق «إي سي ميلان» الإيطالي، وتم إخطار نادي الهلال رسمياً بخطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد استكمال إجراءات تسجيله عبر نظام مطابقة الانتقالات الدولية «ITMS»، إذ تضمّن خطاباً من نظيره الإيطالي يفيد بوجود عقوبة انضباطية بالإيقاف مباراة رسمية واحدة.وكان مجلس إدارة شركة نادي الهلال السابق، برئاسة فهد بن نافل، تعاقد مع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز في مطلع يوليو الماضي، قادماً من نادي إيه سي ميلان الإيطالي، بعقد يمتد لـ3 أعوام حتى نهاية الموسم الرياضي 2027 – 2028.ويعتبر ثيو هيرنانديز، البالغ من العمر 27 عاماً، من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية، إذ مثّل عدة أندية كبير في مقدمتها ريال مدريد الإسباني، الذي حقق معه ثلاثية كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني في عام 2017، إلى جانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2018. كما تألق مع إيه سي ميلان الإيطالي، حيث توج معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2022، وكأس السوبر الإيطالي مطلع عام 2025. وعلى الصعيد الدولي، بدأ هيرنانديز تمثيل المنتخبات الفرنسية بمختلف الفئات العمرية، إذ شارك مع منتخبات فرنسا تحت 18 وتحت 19 وتحت 20 عاماً، قبل أن يواصل مشواره الدولي مع المنتخب الأول منذ عام 2021، حيث حقق معه لقب دوري الأمم الأوروبية في العام نفسه، وكانت آخر مشاركاته مع المنتخب الشهر الماضي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.