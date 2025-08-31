نجح قائد الاتحاد كريم بنزيما في المساهمة بقوة في تحقيق فريقه للانتصار على نظيره الأخدود بنتيجة 2/5 ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، ووضع المهاجم بنزيما بصمته في اللقاء بتسجيله «ثلاثية»، مواصلا تألقه مع العميد بـ«الهاتريك» الثالث في شباك الأخدود، وسبق أن سجل «هاتريك» في مرمى فريقي أبها والوحدة في الدوري منذ انضمامه لصفوف الفريق الاتحادي.واستطاع النجم كريم بنزيما ورفاقه تحقيق فوز جميل على الأخدود، وقدموا هدية لجماهير العميد الوفية من المباراة الأولى في دوري روشن، ويتطلع لاعبو الاتحاد لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط، إذ ستكون مواجهة الفريق الاتحادي أمام نظيره الفتح يوم السبت 13 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بجدة، ضمن مباريات الجولة الثانية في الدوري، ويحتل العميد المركز الثاني خلف النصر «المتصدر» بفارق الأهداف.ويطمح المدرب لوران بلان للمحافظة على لقبي دوري روشن وكأس الملك اللذين حصدهما في الموسم الماضي، إلى جانب تحقيق كأس دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.