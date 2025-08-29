أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الهولندي تشافي سيمونز البالغ من العمر 22 عاماً قادماً من فريق لايبزيغ الألماني.وأعلن النادي الإنجليزي الصفقة عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية، إذ قال في بيان: «يسعدنا أن نعلن توقيع عقد مع تشافي سيمونز من نادي لايبزيغ الألماني، رهناً بالحصول على التصريح الدولي وتصريح العمل، وقد وقع اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 22 عاماً عقداً طويل الأمد مع النادي وسيرتدي القميص رقم 7».وعبر اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع توتنهام، إذ قال: «أنا سعيد للغاية ولا أطيق الانتظار لبدء العمل. لقد حلمت بهذا منذ وقت طويل، إنه نادٍ رائع، وعندما قابلت المدير الفني، أدركت على الفور أن هذا هو المكان المناسب لي».وأضاف تشافي قائلاً: «سأضفي لمسة إبداعية على الفريق، ولكنني سأعمل بجد وألتزم بالانضباط. أريد أن أبذل قصارى جهدي للفوز، من أجل الفريق ومن أجل المشجعين أيضاً».كما تحدث مدرب الفريق توماس فرانك قائلاً: «أنا سعيد للغاية بانضمام تشافي إلى الفريق، فهو إضافة رائعة للفريق، لا يزال شاباً، لكنه يتمتع بخبرة جيدة، وقد لعب العديد من المباريات على أعلى مستوى خلال السنوات القليلة الماضية». وأضاف: «أثبت تشافي قدرته على تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، سواء من مركز رقم 10 أو من الجناح الأيسر. كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة على رؤية زملائه في الفريق من حيث فتح الدفاعات، وأنا أعلم أنه سينضم إلى فريق جيد يعمل بجد بالفعل».