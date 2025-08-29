يستضيف فريق التعاون نظيره فريق النصر عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك في قمة لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد فقدانه للقب السوبر السعودي بخسارته في النهائي من أمام فريق الأهلي بركلات الترجيح، ويطمح الفريق النصراوي من خلال لقاء الليلة لبداية قوية تليق بالتعاقدات الكبيرة التي أبرمتها إدارة النادي بجلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والثلاثي الأجنبي اينيغو مارتينيز وكينغسلي كومان وجواو فيليكس، ومن المنتظر أن يخوض النصر اللقاء بتشكيلة مكونة من: بينتو ماثيوس (حارس)، نواف بوشل ومحمد سيماكان واينيغو مارتينيز أيمن يحيى ومارسيلو بروزوفيتش وعبدالله الخيبري وجواو فيليكس وساديو ماني وكينيغسلي كومان وكريستيانو رونالدو.فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء بعد أن أقام معسكراً إعدادياً في هولندا استمر لمدة 24 يوماً خاض خلالها لقاءات ودية، الأول أمام الأهلي القطري وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفي اللقاء الودي الثاني التقى التعاون الدحيل القطري وانتهى بخسارة التعاون بهدفين دون مقابل، ومن ثم من أولمبياكوس اليوناني 2/ 1، قبل أن ينتصر على الفيحاء بهدف دون مقابل، ويبرز في الفريق حارسه البرازيلي مايسون وقائده أشرف المهديوي وموسى بارو، بالإضافة للمهاجم روجر مارتينيز، ويطمح الفريق التعاوني في لقاء الليلة للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة مبكراً على أحد مراكز المقدمة للعودة لتمثيل الوطن خارجياً بعد ظهوره المميز في دوري أبطال آسيا2 في النسخة السابقة ووصوله لنصف النهائي.