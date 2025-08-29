يستضيف فريق الهلال وصيف بطل النسخة الماضية جاره فريق الرياض عند الساعة 6:50 من مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد أن خاض موسماً طويلاً واختتمه بالمشاركة المميزة في كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتمكن الفريق من المشاركة في السوبر السعودي وذلك بسبب الأرهاق الذي أصاب لاعبيه من جراء المشاركة في مونديال الأندية، واكتفى بإقامة معسكر قصير في ألمانيا بعد أن تم التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادما من ليفربول الإنجليزي والظهير الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز قادماً من صفوف فريق ميلان الإيطالي، ويسعى الهلال لبداية قوية من خلال الفوز في لقاء الليلة.فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء بعد أن تمكن من البقاء في دوري المحترفين ويخوض موسمه الثالث على التوالي ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية لتكون بداية مثالية لمدرسة الوسطى لا سيما بعد التعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي بالتعاقد مع المهاجم السنغالي مامادو سيلا قادماً من بلد الوليد الاسباني، ولاعب الوسط الإيفواري إسماعيلا سورو في صفقة انتقال حر، والفرنسي تيدي أوكو قادماً لوزيرن السويسري، كما احتفظ الفريق بأبرز اللاعبين الأجانب وفي مقدمتهم الحارس ميلان بوريان وانتطونيو توزي بالإضافة للعراقي إبراهيم بايش.