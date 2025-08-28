عبر البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب فريق التعاون عن سعادته بالعودة لتدريب الفريق وعودته مجدداً للمنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في مستهل حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة النصر المنتظرة في الجولة الأولى من دوري المحترفين.وقال شاموسكا: «لا توجد مباراة أفضل من مواجهة النصر لبداية الدوري، فهي مباراة كبيرة ومهمة وقد قمنا بتحفيز لاعبينا للظهور بأفضل صورة والخروج بمستوى مميز ونتيجة إيجابية، واختلاف الميزانيات بين أندية الصندوق والأندية الأخرى يمثل تحدياً لنا، وحتى الآن لم تُحدد الميزانية المخصصة لنا، وأعتقد أن الوضع مشابه لمعظم أندية دوري المحترفين».وحول نتائج الفريق في المباريات الودية، قال شاموسكا: «لا نضع النتيجة هدفاً أساسياً في المباريات الودية بقدر ما نركز على الوصول للجاهزية الكاملة لخوض منافسات دوري المحترفين».وتطرق شاموسكا للحديث حول مستقبل اللاعب سعد الناصر وطموحات الفريق، إذ قال: «أنا سعيد بالمستوى الذي وصل إليه اللاعب، وهو ذو قيمة عالية، لكنه حالياً في مرحلة مفاوضات وهو خارج حساباتي الفنية، والتعاون قادر على المنافسة، وطبيعة المنافسات تعتمد على استغلال الفرص والتعامل الجيد مع بعض المباريات، وأعتقد أننا سننافس بشكل أكبر على كأس خادم الحرمين الشريفين، علماً بأننا نسعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين، إضافة للاعب أجنبي ولاعبين مواليد». واختتم شاموسكا مؤتمره الصحفي قائلاً: «سنواجه فريق النصر الذي يملك مربعاً هجومياً قوياً، ومن المهم أن نعمل على إيقافه ونحن جاهزون لهذه المباراة».