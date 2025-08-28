أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي تحديث آلية اختيار «رجل المباراة» في الموسم الثاني لها، والتي تتم عن طريق جماهير دوري روشن السعودي في كل من مبارياتها الـ306 على امتداد الموسم.وسيفوز الأكثر نيلاً للقب «رجل المباراة» بجائزة «لاعب الموسم من اختيار الجماهير»، مثلما حصل في الموسم الماضي، الذي منحت فيه الجماهير ذلك اللقب لهداف الموسم قائد فريق النصر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بلقب «رجل المباراة» في 15 مواجهة لفريقه.وسعياً لرفع مستوى إثارة التنافس عليها في 2025-2026، إضافة إلى تحسين تنظيمها مع سهولة الوصول للمشاركة بالأصوات فيها، أعلنت الرابطة أبرز التحديثات على «رجل المباراة»:الجائزة: يحصل مرشح الجماهير صاحب أكبر عدد من التصويت للاعب الأفضل على جائزة رجل المباراة.رفع مستوى التنافس: سيصوت الجمهور على أفضل 4 لاعبين بدلاً من 8 لإذابة الفوارق بين أفضل وأدنى مرشحين للجائزة.التفاضل بالنقاط: سيكون المرشحون الـ4 هم الأفضل نقطياً في المباراة، بما لا يهدر أي فرصة للأفضل نقطياً في المباراة حسب التقييم، بسبب مبدأ إتاحة العدد الموازي للفريق الآخر.كود التصويت: في الموسم الماضي اقتصر الوصول إلى صفحة التصويت عبر منصات السوشيال ميديا؛ لكن في الموسم الحالي سيكون التصويت متاحاً عبر رمز الاستجابة السريعة (أكواد QR) لإتاحة المجال أمام مشاهدي المباراة في التلفزيون للدخول إلى صفحة التصويت أثناء ظهور الكود على الشاشة.وقت التصويت: سيبدأ ترشيح اللاعبين ابتداء من الدقيقة الـ85 من عمر المباريات، بدلاً من الدقيقة الـ80، وسيستمر التصويت حتى نهاية المباراة.